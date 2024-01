EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Minus

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 14,23 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 14,23 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 14,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 12.486 Stück.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,93 EUR fiel das Papier am 29.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 2,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,90 EUR aus.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

