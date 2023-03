EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 19,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 19,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,27 EUR. Zuletzt wechselten 86.063 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 29,71 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,54 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

EVOTEC-Aktie verliert: Gates-Stiftung steckt Millionenbetrag in EVOTEC-Forschung gegen Tuberkulose

EVOTEC-Aktie gesucht: EVOTEC erhält 75 Millionen Dollar aus Bristol-Myers-Partnerschaft

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images