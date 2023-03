EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tritt am Vormittag auf der Stelle

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 19,26 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 19,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 19,19 EUR. Bei 19,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.994 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 35,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,10 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 159,66 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

EVOTEC-Aktie verliert: Gates-Stiftung steckt Millionenbetrag in EVOTEC-Forschung gegen Tuberkulose

EVOTEC-Aktie gesucht: EVOTEC erhält 75 Millionen Dollar aus Bristol-Myers-Partnerschaft

