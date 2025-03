EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von EVOTEC SE

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 5,86 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,4 Prozent auf 5,86 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,76 EUR nach. Bei 5,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 260.330 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,62 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 149,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,759 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

