EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 8,43 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 8,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,40 EUR. Zuletzt wechselten 398.083 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 65,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 EUR am 30.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 22.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,157 EUR je Aktie ausweisen dürften.

