EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,99 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,99 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 23,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,91 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.857 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 29,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 35,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,80 EUR an.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 172,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,67 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

