EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 16,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:43 Uhr 2,7 Prozent. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,32 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.125 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,14 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag