EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 16,40 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 16,40 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.384 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 32,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,73 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 172,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

