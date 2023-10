EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,88 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 15,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 15,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.803 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

