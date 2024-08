Evotec erhält 75 Millionen Dollar Meilensteinzahlung von Bristol Myers Squibb

HAMBURG (dpa-AFX) - Evotec (EVOTEC SE) hat in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb Fortschritte erzielt und so Meilensteinzahlungen in Millionenhöhe ausgelöst. Insgesamt erhalte Evotec 75 Millionen US-Dollar (rund 68,6 Mio Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Ziel der Kooperation ist es, eine Pipeline von Proteinabbauern, sogenannte Molekulare Kleber, aufzubauen, hieß es. Diese sollen unter anderem in der Krebsbehandlung zum Einsatz kommen./nas/stk