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Evotec erhält Meilensteinzahlung über 10 Mio USD von Bristol Myers Squibb

19.03.26 11:08 Uhr
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Bristol-Myers Squibb Co.
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DOW JONES--Die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb hat Evotec eine Meilensteinzahlung über 10 Millionen US-Dollar beschert. Auslöser war der Beginn einer Studie des US-Pharmakonzerns zur Bewertung eines Wirkstoffs, der gemeinsam auf Basis von Evotecs Wirkstoff-Forschungsplattform entwickelt wurde. Es soll die Behandlung des fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinom - der häufigsten Form von Nierenkrebs - untersucht werden.

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"Der Beginn der Phase-1-Studie markiert den ersten klinischen Meilenstein in der strategischen Protein‑Degradation‑Partnerschaft mit BMS", sagte Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec.

Die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb läuft seit 2018 und wurde 2022 erweitert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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