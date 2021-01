Evotec erhält US-Auftrag für Antikörper zur Covid-19-Behandlung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotech-Konzern Evotec hat einen Auftrag in den USA im Zusammenhang mit der Prävention und Behandlung von Covid-19 an Land gezogen. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat die Tochter Just - Evotec Biologics einen Auftrag über 28,6 Millionen US-Dollar für die Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von Covid-19 erhalten.

Im Rahmen der Vereinbarung werde das Verteidigungsministerium Zugang zu Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen Sars-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren erhalten, so der Konzern. Die Partner setzten damit ihre im Juli 2020 begonnene Zusammenarbeit fort.

January 27, 2021 02:20 ET (07:20 GMT)