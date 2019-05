Evotec kauft Just Biotherapeutics für bis zu 81 Mio EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec kauft in den USA zu. Für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro übernimmt das Unternehmen die in Seattle ansässige Just Biotherapeutics. Der Kaufpreis schließe eine potenzielle leistungsbasierte, über drei Jahre laufende Earn-Out-Komponente ein, teilte Evotec am späten Montagabend weiter mit. Der Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen werde in bar bezahlt. Die Transaktion werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

Just Biotherapeutics sei ein Hightech-Unternehmen, das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika verbinde. Mit der Akquisition erweitere Evotec ihr Geschäft um ein umfangreiches Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, ZNS, Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten einschließt. Just Biotherapeutics habe 90 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle tätig seien.

May 20, 2019 16:48 ET (20:48 GMT)