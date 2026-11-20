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Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen zweiten Wirkstoffkandidaten aus der Kooperation von Evotec und Bristol Myers Squibb für Studien am Menschen freigegeben. Am eigentlichen Problem des Unternehmens ändert das allerdings wenig, und auch der Chart sendet noch kein Entwarnungssignal.

Die neueste Meldung passt zu dem Bild, das Evotec seit Monaten vermitteln will: Die Forschungsplattform liefert. Die FDA hat eine sogenannte IND-Freigabe erteilt, also die Genehmigung, einen neuen Wirkstoff erstmals am Menschen zu testen. Er stammt aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb, in der beide Unternehmen seit 2018 an einer neuen Wirkstoffklasse arbeiten, den sogenannten Molecular Glues. Der Kandidat soll 2027 in eine Phase-1-Studie gehen, in der vor allem Sicherheit und Verträglichkeit geprüft werden. Der erste Wirkstoff aus der Kooperation wird bereits seit März 2026 bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenkrebs untersucht.

Warum Molecular Glues so begehrt sind

Hinter dem Fachbegriff steckt ein vielversprechender Ansatz. Klassische Medikamente blockieren oder aktivieren ein Protein im Körper, viele Proteine lassen sich so aber gar nicht ansprechen. Molecular Glues, wörtlich „molekularer Klebstoff“, verbinden ein krankheitsrelevantes Protein mit dem körpereigenen Entsorgungssystem der Zelle, das Protein wird daraufhin abgebaut. Bristol Myers Squibb bringt eine große Sammlung solcher Substanzen ein, Evotec seine Technik, mit der sich diese schnell testen und per künstlicher Intelligenz auswerten lassen.

Ein Baustein, kein Befreiungsschlag

Die Freigabe ist ein regulatorischer Meilenstein, aber noch kein Beleg für eine Wirkung. Gewicht bekommt die Nachricht dadurch, dass bereits der zweite Kandidat aus derselben Kooperation diese Hürde nimmt. Das stützt das Argument, dass die Plattform wiederholt Ergebnisse liefert.

Das Kernproblem wird aber nicht gelöst. Im Juli musste Evotec die Umsatzprognose für 2026 von 700 bis 780 Mio. Euro auf 570 bis 610 Mio. Euro senken. Für das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird nun ein Verlust von 70 bis 105 Mio. Euro erwartet. Das dritte Quartal fiel zwar besser als erwartet aus, die Prognose wurde aber lediglich bestätigt.

Gesamtmarkt drückt, Chart bleibt angeschlagen

Dass die Aktie am Freitag deutlich nachgibt, liegt aber wohl vor allem am Umfeld. Ein Rückschlag ist es dennoch. Inzwischen notiert die Aktie wieder klar unter ihrem Durchschnittskurs der vergangenen 50 Handelstage. Die Erholung vom Oktobertief endete bei rund 3,30 Euro im Bereich des 100-Tage-Durchschnitts. Alle drei wichtigen Durchschnittslinien zeigen nach unten, der Abwärtstrend seit Februar bleibt intakt.

Unter dem Strich: Operativ macht Evotec zweifellos Fortschritte, an der Börse zählt derzeit aber vor allem die Stimmung am Gesamtmarkt. Ein Sprung zurück über den 50-Tage-Durchschnitt wäre das erste Signal, dass sich die Lage technisch entspannt.

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Erstellung am 20.11.26 um 14:51 Uhr.

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