Evotec: Pentagon-Meilenstein trifft auf Chart-Schwäche

Die Evotec-Aktie klebt weiter am 52-Wochen-Tief, während der Konzern einen handfesten klinischen Fortschritt vermeldet.

Wer sich die Evotec-Aktie in den vergangenen Wochen angesehen hat, konnte kaum etwas anderes sehen als einen Chart, der konsequent nach unten zeigte. Am heutigen Handelstag notiert der TecDAX-Titel nur wenige Cent über seinem jüngsten Jahrestief. Auf ein Jahr bezogen summiert sich das Minus inzwischen auf rund 46 Prozent, während der Benchmark TecDAX es immerhin aktuell auf rund 10,5 Prozent Plus bringt.

Der Chart: ein Bild fortgesetzter Schwäche

Der technische Befund fällt nach wie vor eindeutig aus. Alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte, der 50-Tage-Schnitt bei 3,68 Euro, der 100-Tage-Schnitt bei 4,33 Euro und der 200-Tage-Schnitt bei 4,90 Euro, liegen deutlich über dem aktuellen Kurs und fallen zudem selbst weiter, was für eine ausgeprägte Abwärtsdynamik spricht. Besonders markant bleibt der Kursrutsch Anfang Juli, als die Aktie innerhalb weniger Handelstage von rund 6 Euro auf unter 4 Euro abstürzte, begleitet von einem massiven Volumenschub.

Seither hat sich der Kurs nicht mehr nachhaltig erholt. Nach einem kurzen Zwischenhoch im August ging es erneut abwärts bis auf das aktuelle Niveau nahe 3,15 Euro. Auffällig ist dabei das im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen erhöhte Handelsvolumen der letzten Tage, ein Hinweis darauf, dass sich um die aktuelle Marke herum eine gewisse Handelsaktivität aufbaut, ohne dass daraus bislang eine klare Richtungsentscheidung entstanden wäre.

Pentagon-Programm erreicht klinische Phase

Auf der fundamentalen Seite gibt es nun wenigstens einen konkreten operativen Fortschritt zu vermelden. Just-Evotec Biologics, die hundertprozentige Biologika-Tochter von Evotec, hat den Start einer klinischen Phase-I-Studie für JST-018 bekanntgegeben, einen Cocktail aus monoklonalen Antikörpern gegen sogenannte Orthopoxviren. Zu dieser Virusfamilie zählen unter anderem die Erreger der Pocken sowie das Mpox-Virus, beides Erreger mit hoher Priorität in der biologischen Gefahrenabwehr.

Entwickelt wurde der Antikörper im Rahmen des Accelerated Antibodies Program des US-Verteidigungsministeriums. Der zugrundeliegende Auftrag stammt aus dem Jahr 2023. Es handelt sich bereits um das zweite Programm dieser Art für Just-Evotec Biologics, ein erster Auftrag zur Entwicklung von Antikörpern gegen die Pest lief bereits seit 2022. Beide Verträge zusammen umfassen ein potenzielles Gesamtvolumen von bis zu 123,9 Millionen Dollar.

Bemerkenswert ist dabei der komplette Leistungsumfang, den Just-Evotec Biologics abgedeckt hat: von der Auswahl geeigneter Antikörpersequenzen über die präklinische Entwicklung bis zur regulatorischen Einreichung und Herstellung des klinischen Prüfmaterials. Für das Unternehmen ist das ein Beleg dafür, dass die hauseigene Continuous-Manufacturing-Plattform für Biologika nicht nur im Forschungsstadium funktioniert, sondern den kompletten Weg bis zur klinischen Prüfung am Menschen tragen kann. Für Anleger bedeutet das einen konkreten Meilenstein in einem margenstarken, staatlich finanzierten Nischensegment, das losgelöst von der schwächelnden Auftragsforschung im Kerngeschäft läuft.

Viel Geduld gefragt

Evotec bleibt ein Fall für Anleger mit Geduld und Risikobereitschaft. Charttechnisch dominiert weiterhin ein intakter Abwärtstrend. Der neue Pentagon-Meilenstein zeigt, dass die Biologika-Sparte operativ liefert und über den eigentlichen Forschungsauftrag hinaus Wert schafft. Für eine Trendwende am Aktienmarkt dürfte das allein aber kaum reichen. Entscheidend bleibt, ob sich solche Einzelerfolge in den kommenden Quartalen auch in den Konzernzahlen niederschlagen.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.587 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 05.09.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 09.09.26 um 14:00 Uhr.

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