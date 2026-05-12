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Evotec platziert Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio Euro

13.05.26 06:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
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DOW JONES--Evotec hat Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Millionen Euro platziert. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sieben Jahren werden jährlich mit 2,625 Prozent verzinst, wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Den Nettoemissionserlös will das in der Wirkstoffforschung für die Pharmabranche tätige Hamburger Unternehmen zur Finanzierung des Umbauprogramms "Project Horizon" verwenden.

Darüber hinaus wurde den weiteren Angaben zufolge eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Evotec fließen keine Erlöse aus dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

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