Evotec richtet sich neu aus - Will Wachstum beschleunigen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) richtet sich neu aus. Das Unternehmen will sich laut Mitteilung vom Donnerstag künftig auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren und das Projekt-Portfolio um etwa 30 Prozent reduzieren. Aus Beteiligungen wolle das Unternehmen aussteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren, hieß es. Bis 2028 will das Unternehmen zusätzlich zum laufenden Kostenprogramm weitere mehr als 50 Millionen Euro sparen.

Zwischen 2024 und 2028 strebt Evotec ein durchschnittliches jährliches Wachstum von acht bis 12 Prozent an. Die um Sondereffekte bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll mehr als 20 Prozent erreichen.

Im vergangenen Jahr 2024 stieg der Umsatz in einem schwierigen Marktumfeld um zwei Prozent auf 797 Millionen Euro. Das bereinigte Konzern-Ebitda sank von 66,4 Millionen auf 22,6 Millionen Euro. Im neuen Jahr soll der Umsatz bereits wieder stärker zulegen, und zwar um rund fünf bis etwa zehn Prozent auf 840 bis 880 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda soll sich auf 30 bis 50 Millionen Euro verbessern./nas/mis