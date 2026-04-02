DOW JONES-- EVOTEC sieht ca. 100 Mio USD Voraberlöse aus Tubulis-Kauf durch Gilead Das Wirkstoffforschungsunternehmen EVOTEC rechnet infolge der Übernahme des deutschen Biotech -Unternehmens Tubulis durch Gilead Sciences mit Voraberlösen von rund 100 Millionen US-Dollar bei Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus ist das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Unternehmen nach eigenen Angaben berechtigt, zusätzliche bedingte Zahlungen von bis zu rund 58 Millionen Dollar entsprechend seiner 3,14-prozentigen Beteiligung zu erhalten, vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Meilensteine. EVOTEC hatte sich an zwei Finanzierungsrunden des Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Entwicklers beteiligt. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen. Tubulis entwickelt derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore mit hohem medizinischem Bedarf.

In eigener Sache

Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung