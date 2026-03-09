DAX23.903 +2,1%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl92,27 +2,8%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Warburg Research
Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evotec verschärft Sparkurs - 800 Stellen betroffen

10.03.26 09:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
4,54 EUR -0,79 EUR -14,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Evotec will mit dem Abbau von Stellen und der Reduzierung von Standorten die laufenden Kosten bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro reduzieren. Das in der Wirkstoffforschung für die Pharmabranche tätige Hamburger Unternehmen gab vorläufige Zahlen bekannt, nannte eine Prognose und kündigte ein Programm mit dem Namen Horizon ein. In dessen Rahmen soll die bereits reduzierte Zahl der Standorte von jetzt 14 auf 10 reduziert werden und die Belegschaft um bis zu 800 Stellen "angepasst" werden, wie das Unternehmen mitteilte. Evotec beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit mehr als 4.800 Experten in Europa und den USA.

Wer­bung

Exzellenzzentren sollten Kernkompetenzen bündeln und so eine zentralisierte Innovationsinfrastruktur ermöglichen, heißt es in der Mitteilung weiter. Evotec schaffe damit die Voraussetzungen "für eine diszipliniertere Kostenbasis, einen höherwertigen, technologiegetriebenen Umsatzmix und verbesserte operative Margen".

2026 werde ein Übergangsjahr, erklärte Finanzchef Paul Hitchin. Wichtige operative Verbesserungen würden aber bereits in der zweiten Jahreshälfte sichtbar. Er prognostiziert für das laufende Jahr einen Umsatz in der Größenordnung von 700 bis 780 Millionen Euro (inklusive etwa 30 Millionen Euro negative Wechselkurseffekte) und ein bereinigtes Konzern-EBITDA, das mindestens ausgeglichen und im besten Fall 40 Millionen Euro erreichen soll.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte Evotec nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 41 Millionen und Umsätze von 788 Millionen Euro. Während die Einnahmen das obere Ende der Prognosespanne erreichten, lag das bereinigte EBITDA in der Mitte des angekündigten Zielkorridors.

Wer­bung

Die Einmalkosten des Sparprogramms Horizon schätzt Evotec bis 2028 auf insgesamt rund 100 Millionen Euro. Hinzu kämen nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Vermögenswerte. Ab 2027 sollen die strukturellen Kostensenkungen, kombiniert mit verbesserter Auslastung und einer Verlagerung hin zu margenstärkeren technologie- und plattformbasierten Aktivitäten, dann zu einer nachhaltigen Margenverbesserung führen. Mit dem vorherigen Programm Priority Reset seien die Betriebskosten 2025 bereits um etwa 60 Millionen Euro gesenkt worden erklärte Evotec.

"Horizon richtet Evotec bis 2027 auf eine verbesserte Performance aus und legt zugleich das Fundament für weitere Optimierung und eine intelligente Skalierung bis 2030", sagte Vorstandschef Christian Wojczewski. Bis 2030 soll der Umsatz auf mehr als 1 Milliarden Euro ausgeweitet werden - entsprechend einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8 bis 12 Prozent (CAGR) - und die EBITDA-Marge die Marke von 20 Prozent übersteigen. 20 Prozent Marge peilt Wojczewski schon für 2028 an. Evotec kalkuliert insgesamt mit einer Erholung des Marktes für frühe Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung.

Die komplette Bilanz 2025 und Details zu den mittelfristigen Zielen will das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 8. April veröffentlichen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 04:25 ET (08:25 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
10:11EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen