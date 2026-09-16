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Ex-Armeechef neuer Verteidigungsminister in Estland

TALLINN (dpa-AFX) - Ex-Armeechef Martin Herem ist neuer Verteidigungsminister Estlands. Der 52 Jahre alte parteilose General a.D. legte im Parlament in Tallinn den Amtseid ab, nachdem er von Staatspräsident Alar Karis ernannt worden war. Herem war von 2018 bis 2024 Befehlshaber der estnischen Streitkräfte und soll den Posten bis zur im kommenden Frühjahr in Estland anstehenden Parlamentswahl übernehmen. Er war zuletzt in der Rüstungsindustrie tätig.

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Herem folgt auf Hanno Pevkur, der nach einem Skandal um die Beschaffung von Munition für die Ukraine zurückgetreten war. Der 49 Jahre alte Politiker der regierenden Reformpartei von Ministerpräsident Kirsten Michal übernahm damit die politische Verantwortung für die Versäumnisse im Finanzmanagement des Verteidigungssektors.

Michal sagte, er habe Herem die Position angeboten, um das Vertrauen in den Verteidigungssektor wiederherzustellen. Auch sei die derzeitige Regierung nur noch etwa sechs Monate im Amt. Daher bleibe angesichts der aktuellen Sicherheitslage kaum Zeit, sich in diesem Bereich einzuarbeiten, begründete der Regierungschef die Wahl.

Mit Herem besetzt im Baltikum nun bereits der zweite Ex-Militär das Amt des Verteidigungsministers. Zuvor war bei der Regierungsumbildung im benachbarten Lettland der Militäroberst Ravis Melnis auf den Posten berufen worden.

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Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/men

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