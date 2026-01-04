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Ex-Außenminister: Pharmaunternehmen im Iran bombardiert

31.03.26 12:46 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist nach Worten des früheren Außenministers Mohammed-Dschawad Sarif ein Pharmaunternehmen Ziel eines Angriffs geworden. "Nach einem Monat voller Kriegsverbrechen wurde heute die Firma Tofigh Daru Research & Engineering zum Ziel", schrieb der ehemalige Minister auf der Plattform X. "Die verzweifelten Angreifer - denen es nicht gelungen ist, ihre teuflischen Wahnvorstellungen zu verwirklichen - haben nun gezielt einen Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen, darunter auch Krebsmedikamente, angegriffen." Er veröffentliche dazu ein Foto, das ein zerstörtes und ausgebranntes Stockwerk der Einrichtung zeigt./arb/DP/stw