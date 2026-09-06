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Ex-CDU-Landesministerin Feußner fordert Schulze-Rücktritt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Niederlage ihrer Partei bei der Sachsen-Anhalt-Wahl hat die CDU-Landtagsabgeordnete Eva Feußner den Rücktritt von Landesparteichef Sven Schulze gefordert. "Wenn ihm dieses Land am Herzen liegt, muss Sven Schulze Konsequenzen ziehen und vom Parteivorsitz zurücktreten. Das geht gar nicht anders", sagte die ehemalige Landesbildungsministerin dem "Stern".

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Feußner warnte zugleich davor, aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag abzuleiten. "Wenn es irgendeine Form der Zusammenarbeit mit der Linkspartei gibt, treten bei mir ganze Ortsverbände geschlossen aus", sagte sie. Schulze, der amtierende Ministerpräsident, hatte die CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt./uk/DP/zb

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