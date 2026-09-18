Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden

18.09.26 08:34 Uhr

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Johan Lundgren soll bei Tui nach der Hauptversammlung im Februar 2027 den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen. Nachdem der amtierende Aufsichtsratschef Dieter Zetsche die Mitglieder des Kontrollgremiums darüber informiert habe, dass er mit dem Ende der laufenden Amtszeit im Februar 2027 nicht erneut für den Aufsichtsrat kandidiere, hätten sich Anteilseigner- und Arbeitnehmer-Vertreter einstimmig für den 59-jährigen Lundgren als Nachfolger ausgesprochen, teilte der Reiseveranstalter in Hannover mit.

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Lundgren gehört dem Tui-Aufsichtsrat seit 2025 an. Er war von 2017 bis Ende 2024 CEO des Billigfliegers Easyjet. Zuvor war er stellvertretender CEO bei Tui Travel plc und Tui AG gewesen. Nach deren Fusion im Sommer 2015 hatte der Schwede die Tui Group verlassen.

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September 18, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)