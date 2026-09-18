Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden
Werte in diesem Artikel
Von Olaf Ridder
DOW JONES--Johan Lundgren soll bei Tui nach der Hauptversammlung im Februar 2027 den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen. Nachdem der amtierende Aufsichtsratschef Dieter Zetsche die Mitglieder des Kontrollgremiums darüber informiert habe, dass er mit dem Ende der laufenden Amtszeit im Februar 2027 nicht erneut für den Aufsichtsrat kandidiere, hätten sich Anteilseigner- und Arbeitnehmer-Vertreter einstimmig für den 59-jährigen Lundgren als Nachfolger ausgesprochen, teilte der Reiseveranstalter in Hannover mit.
Lundgren gehört dem Tui-Aufsichtsrat seit 2025 an. Er war von 2017 bis Ende 2024 CEO des Billigfliegers Easyjet. Zuvor war er stellvertretender CEO bei Tui Travel plc und Tui AG gewesen. Nach deren Fusion im Sommer 2015 hatte der Schwede die Tui Group verlassen.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen