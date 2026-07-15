Ex-FDP-Chef Dürr steigt bei Start-up für Öko-Kraftstoffe ein

15.07.26 17:58 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Dürr wechselt in die Wirtschaft. Der Diplom-Ökonom wird zum 1. August Geschäftsführer des Münchner Start-ups GLE360, das den noch jungen Markt für synthetische Kraftstoffe erschließen will, wie Dürr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte. Die Abkürzung GLE steht für Green Liquid Energy. Dürr war bis Mai Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei.

Werbung

Die im vergangenen Jahr gegründete GLE360 GmbH stellt eine Plattform bereit, um internationale Lieferanten von synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) mit europäischen Kunden zusammenzubringen.

Der Niedersachse Dürr hatte sich in der Zeit der Ampelregierung als FDP-Fraktionschef für einen technologieoffenen Klimaschutz eingesetzt. Die FDP machte sich dafür stark, Autos mit Verbrennermotor auch nach 2035 noch in der EU neu zuzulassen, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Für ihn passe die neue Position daher "emotional und politisch", sagte Dürr dem Blatt. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen wolle, müsse es auch synthetische Kraftstoffe aus Ländern importieren, die diese kostengünstig produzierten./brd/DP/men