Ex-Finanzchef von Trump-Organisation bekennt sich schuldig

NEW YORK (dpa-AFX) - Der langjährige Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, hat sich wegen Meineids schuldig bekannt. Der 76-Jährige gab am Montag vor Gericht zu, als Zeuge in einem vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen Prozess gelogen zu haben, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Damit wird Weisselberg wohl ein zweites Mal ins Gefängnis gehen müssen. Das Strafmaß soll am 10. April verkündet werden. Den früheren Präsidenten Donald Trump wird Weisselberg den Berichten zufolge aber nicht belasten.

Weisselberg, der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns, war bereits 2022 unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Er saß US-Medien zufolge etwa 100 Tage im berüchtigten New Yorker Gefängnis Rikers Island. Damals hatte er zugegeben, dass er und andere Angestellte jahrelang systematisch den Fiskus hintergangen hätten. In dem Prozess war im Dezember auch das verzweigte Immobilienkonstrukt von Ex-Präsident Trump für schuldig befunden worden. Trump war nicht persönlich angeklagt./scb/DP/zb