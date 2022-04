Ex-'Focus Money'-Chefredakteur zum Finanzen Verlag gewechselt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Chefredakteur der Wirtschafts- und Finanzzeitschrift "Focus Money", Frank Pöpsel, arbeitet nun für den Finanzen Verlag. Als Geschäftsführender Chefredakteur der Münchner Börsenmedien-Tochter übernahm der Finanz-Journalist zum 1. April die Verantwortung für die inhaltliche Ausrichtung der Titel, wie die Börsenmedien AG am Dienstag mitteilte. Zum Portfolio des Finanzen Verlags in München zählen "Börse Online", "Euro" und "Euro am Sonntag".

Im Juni 2021 hatte die Burda-Gruppe bekanntgemacht, dass Pöpsel nach mehr als 20 Jahren bei "Focus Money" den Chefredakteursposten abgibt und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse. Im November war dann zudem bekanntgeworden, dass die Börsenmedien AG ("Der Aktionär") den Münchner Finanzen Verlag mit 85 Mitarbeitern übernimmt./rin/DP/nas