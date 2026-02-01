DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
Ex-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor

25.02.26 09:52 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Mehrere Tage nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew hat die Polizei ihre Durchsuchungen an dessen ehemaligen Wohnsitz in Windsor beendet. Die Beamten hätten die Adresse in der Grafschaft Berkshire verlassen, wie die Thames Valley Police am Dienstagabend mitteilte. Der jüngere Bruder von König Charles III. war in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorübergehend festgenommen worden.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatte im Verlauf des Skandals aus der Royal Lodge, einem luxuriösen Anwesen auf dem Schlossgelände in Windsor, ausziehen müssen. Tagelang ermittelte die Polizei nach Andrews Festnahme dort. Ihm wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. In seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter soll er Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben. Im Zuge ihrer Ermittlungen hatten die Beamten Durchsuchungen an mehreren Adressen durchgeführt.

Bislang hat sich der Ex-Prinz, dem wegen seiner Verbindung zu Epstein bereits alle bedeutenden Titel und militärischen Titel entzogen wurden, nicht dazu geäußert. Die britische Regierung hatte am Dienstag bekanntgegeben, Dokumente zur Berufung des früheren Prinzen Andrew zum Handelsbeauftragten veröffentlichen zu wollen./pba/DP/zb