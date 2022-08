GAZPROM-Aktie schwächer: GAZPROM Germania könnte offenbar verstaatlicht werden

Aktien in diesem Artikel

Die Bundesregierung hat eine Holding gegründet, um die Verstaatlichung kurzfristig durchführen zu können, wie die Welt am Sonntag berichtet. Die ehemalige GAZPROM Germania, die inzwischen in Securing Energy for Europe (SEFE) umbenannt wurde, steht unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur.

Die Holding sei im Juni in Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) umbenannt worden. "Zweck des Unternehmens ist die Sicherung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie", zitiert die Zeitung aus dem Gesellschaftervertrag, der ihr vorliegt. Geschäftsführer der Firma seien zwei Anwälte der Kanzlei CMS Hasche Sigle.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) bestätigte der Welt am Sonntag, dass man Kenntnis von der Firmengründung habe. "Dem BMWK ist die Existenz einer solchen Gesellschaft bekannt", sagte eine Sprecherin. "Diese wurde im Mai 2022 rein vorsorglich für etwaige Restrukturierungsmaßnahmen vorbereitet." Dies sei nicht unüblich.

Aus Ministeriumskreisen ist laut der Zeitung zu hören, dass die Kanzlei im Auftrag der Regierung handle. CMS Hasche Sigle verwies auf Anfrage einerseits auf Verschwiegenheitsverpflichtungen, andererseits auf das BMWK.

An der Börse in Moskau gibt die GAZPROM-Aktie am Montag zeitweise um 0,11 Prozent auf 183,42 Rubel nach.

