Ex-US-Präsident Trump bricht wohl zu Gerichtstermin nach Florida auf

BEDMINISTER/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente wohl zu seinem Gerichtstermin im US-Bundesstaat Florida aufgebrochen. Trumps Fahrzeugkolonne fuhr am Montagmorgen (Ortszeit) vom Golfclub des Ex-Präsidenten in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey zum Flughafen Newark, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Dort stieg Trump in sein Flugzeug, das kurze Zeit später abhob. Es wird erwartet, dass die Maschine nach Florida fliegt. Der Gerichtstermin des 76-Jährigen ist am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami. US-Medien zufolge will Trump sich vor der Anhörung noch einmal mit seinem juristischen Team in Florida beraten.

Am Freitag hatten zwei seiner Anwälte in dem Fall ihr Mandat niedergelegt und dies damit begründet, dass die Anklage in Miami verhandelt werde. Diese wirft Trump sieben Kategorien von Vergehen vor und legt ihm mehr als 35 Straftaten zur Last. Vorgeworfen wird ihm unter anderem eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump weist die Vorwürfe gegen ihn zurück.

