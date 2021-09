Ex-Verdi-Chef Bsirske gibt wegen Bundestagskandidatur AR-Sitze auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der frühere Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, gibt seine verbliebenen Aufsichtsratsposten bei der Deutschen Bank und RWE auf. "Die nächste Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank wird meine letzte sein", sagte der 69-Jährige der Wirtschaftswoche. Hintergrund ist seine Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Bsirske tritt in Wolfsburg an und steht auf der Landesliste der Grünen in Niedersachsen auf Platz 6. Damit dürfte er höchstwahrscheinlich dem nächsten Parlament angehören.

Mit dem Antritt des Mandats werde er aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank ausscheiden, sagte Bsirske. Regulär wäre seine Amtszeit bis 2023 gelaufen. Als Mitglied im Präsidial- und Nominierungsausschuss zählte Bsirske zu den wichtigsten Aufsichtsräten des Instituts. Dem Gremium gehört er seit 2013 an.

Im Aufsichtsrat von RWE sitzt Bsirske bereits seit 2001, seine Amtszeit wäre regulär bereits vor einigen Wochen ausgelaufen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Wahl der Vertreter der Arbeitnehmerseite jedoch zweimal verschoben. In den kommenden Tagen wird die Wahl der Arbeitnehmervertreter nachgeholt. "Damit endet meine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft", sagte Bsirske der Zeitung.

