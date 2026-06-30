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Exane-Neubewertung

Aktien von Vonovia, LEG und TAG Immobilien unter Druck: Gewinnmitnahmen bei Immobilienwerten

01.07.26 14:20 Uhr
Immobilien-Aktien im Fokus: Vonovia, LEG, TAG unter Druck | finanzen.net

Die zuletzt erholten Immobilienwerte haben am Mittwoch nach höherer Eröffnung den Rückwärtsgang eingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
54,95 EUR -0,65 EUR -1,17%
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TAG Immobilien AG
14,10 EUR 0,23 EUR 1,66%
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Unibail-Rodamco
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Vonovia SE
21,10 EUR -0,47 EUR -2,18%
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Im DAX verloren Vonovia nach einem zwischenzeitlichen Hoch seit einem Monat am frühen Nachmittag via XETRA 2,41 Prozent auf 21,07 Euro. Damit erwies sich die 50-Tage-Linie als Hürde. TAG hatten es sogar an ihre 200-Tage-Linien herangeschafft, verloren nun aber sogar fast 4 Prozent. LEG Immobilien sanken um gut 3,5 Prozent.

Analyst Gregory Simpson von Exane BNP Paribas nahm zur Wochenmitte die Branchenbewertung wieder auf. Der Sektor sei dem Gesamtmarkt hinterhergelaufen, seit die Zinsen 2022 wieder angefangen hätten zu steigen. Nun sieht Simpson aber den Zeitpunkt gekommen, sich wieder näher mit dem Sektor zu beschäftigen. Die Bewertungen seien niedrig, es gebe teilweise echtes Wachstum und auch die Deals hätten zugenommen.

Bei den Einzelhandelsimmobilien setzt Simpson eher auf die USA als auf Europa. Mit diesem Argument mag er Unibail-Rodamco (Outperform, Ziel 113 Euro), deren Aktien am Mittwoch moderate 1,5 Prozent verloren und nicht weit weg liegen vom Jahreshoch.

Im Wohnimmobilienbereich präferiert der Experte den Markt Polen gegenüber Deutschland - und daher TAG (Outperform, Ziel 15,50 Euro) gegenüber LEG (Underperform, Ziel 53 Euro).

/ag/jha/

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FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vonovia SE

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