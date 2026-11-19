Exascale Labs A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Exascale Labs A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Exascale Labs A ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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