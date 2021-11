Exelon kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Energieversorger Exelon Corporation (ISIN: US30161N1019, NYSE: EXC) zahlt am 10. Dezember 2021 eine konstante Quartalsdividende von 0,3825 US-Dollar je Aktie aus. Record date ist der 15. November 2021.

Auf das Jahr gerechnet werden 1,53 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 53,19 US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,88 Prozent.

Exelon entstand im Jahr 2000 aus der Fusion von Peco Energy aus Philadelphia und Unicom aus Chicago. Im April 2011 erfolgte die Akquisition von Constellation Energy. Die Fusion wurde im April 2012 abgeschlossen. Exelon betreut rund 10 Mio. Kunden in 48 Bundestaaten der USA. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der operative Umsatz 7,92 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,32 Mrd. US-Dollar), wie am 4. August 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 401 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 521 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street mit 25,98 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von derzeit 52,01 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de