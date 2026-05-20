Exicom Tele-Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exicom Tele-Systems äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exicom Tele-Systems -4,960 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,10 Prozent auf 3,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20,350 INR gegenüber -8,770 INR im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,52 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net