DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 ±0,0%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.049 +0,6%Euro1,1623 ±-0,0%Öl105,7 +0,5%Gold4.539 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab
E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Exicom Tele-Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

21.05.26 06:35 Uhr

Exicom Tele-Systems äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exicom Tele-Systems -4,960 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,10 Prozent auf 3,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20,350 INR gegenüber -8,770 INR im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,52 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Exicom Tele-Systems Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen