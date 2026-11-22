Exicure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Exicure hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,390 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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