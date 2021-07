Kostenlosen Report downloaden: 9 neue Qualitätsaktien

Echte Qualitätsaktien gehören in jedes gut diversifizerte Depot. Die richtigen Aktien auszu­wählen, ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Der US-Finanzdienst­leister Morningstar hat in seinem "Wide Moat Focus-Index" eine exklusive Auswahl an Qualitäts­unternehmen zusammengefasst, deren Geschäftsmodelle sich durch einen besonders breiten "Burggraben" auszeichnen. Bei diesen sogenannten Wide Moat-Unternehmen handelt es sich ausschließlich um Firmen, die aufgrund ihrer herausragenden Marktposition auf Jahre hinweg unangreifbar erscheinen und ihren Aktionären damit besondere Chancen bieten.

Erst vor wenigen Tagen hat Morningstar diesen Auswahlindex neu zusammengesetzt. Die US-Amerikaner haben gleich 9 neue Qualitätsaktien identifiziert und ihrem Burggraben-Index hinzugefügt.

Welche Qualitätsaktien wurden neu in diesen Index aufgenommen, welche wurden aussortiert? Einen ausführlichen Report dazu sowie zu den neu in den Index aufgenommenen Aktien finden Sie ab sofort exklusiv zum Download in Ihrem persönlichen Bereich von finanzen.net.

▶ Kostenlosen Report downloaden (exklusiv für registrierte Nutzer)

Haben Sie noch keinen finanzen.net-Account? Dann legen Sie jetzt Ihren finanzen.net-Account an und greifen Sie anschließend direkt auf diesen exklusiven Bericht zu.

▶ Kostenlosen finanzen.net-Account anlegen und Report lesen

Ihr finanzen.net-Account ist selbstverständlich kostenlos, Sie gehen keine Verpflichtungen ein, profitieren aber fortan von zahlreichen Vorteilen wie kostenlosen Musterdepots, Watchlists und vielem mehr. Zahlreiche neue Services befinden sich in Planung.

Sie sind bereits registriert? Dann melden Sie sich in Ihrem Account an und laden Sie hier diesen Report im PDF-Format herunter.

Bildquellen: marchmeena29/iStock