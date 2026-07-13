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AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Exklusiver Lizenzvertrag für Lungenkrebsmittel Zegfrovy unterzeichnet

AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Exklusiver Lizenzvertrag für Lungenkrebsmittel Zegfrovy unterzeichnet

AstraZeneca hat einen exklusiven weltweiten Lizenzvertrag mit der chinesischen Dizal Pharmaceutical für das Lungenkrebsmedikament Zegfrovy abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
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AstraZeneca PLC
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Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd. Registered Shs -A-
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Die Vereinbarung, durch die AstraZeneca die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Zegfrovy erwirbt, hat einen Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar. Wie der in London notierte Pharmakonzern mitteilte, wird er eine Vorauszahlung in Höhe von 600 Millionen Dollar leisten, und zudem zusätzliche Zahlungen von bis zu 900 Millionen Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine tätigen. Dizal soll überdies gestaffelte Lizenzgebühren aus den Verkäufen von Zegfrovy erhalten. Die Transaktion, die im zweiten Halbjahr abgeschlossen soll, wird sich laut AstraZeneca nicht auf die Prognose für 2026 auswirken.

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Zegfrovy ist in den USA und China für erwachsene Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 124,94 GBP.

DJG/DJN/brb/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 AstraZeneca Buy UBS AG
13.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG