Analyst überzeugt: Mit Microsoft steht das nächste 3-Billionen-US-Dollar-Unternehmen in den Startlöchern

Exklusiver Apple-Club

Ende Juni hat Apple als erstes Unternehmen der Welt bei der Marktkapitalisierung die Marke von drei Billionen US-Dollar übersprungen. Doch in diesem Club dürfte der iPhone-Hersteller nicht lange allein bleiben, so ein Analyst.

• Apple bislang einziges 3-Billionen-US-Dollar-Unternehmen

• Wedbush-Analyst sieht Microsoft 2024 mit ähnlicher Marktkapitalisierung

• KI als Kurstreiber

Es war ein Meilenstein: Erstmals in der Börsengeschichte hat mit Apple ein Unternehmen einen Börsenwert von mehr als 3 Billionen US-Dollar erreicht. Dass es ausgerechnet der iPhone-Hersteller schaffen würde, den exklusiven Club zu öffnen, war für die wenigsten Beobachter eine Überraschung, schließlich war der Marktwert des Unternehmens in den vergangenen Jahren in Rekordgeschwindigkeit gestiegen: Nach einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar im Jahr 2018 schoss der iPhone-Hersteller beim Börsenwert schon 2020 über die 2-Billionen-US-Dollar-Marke und benötigte nur drei weitere Jahre für den neuen Rekordwert.

Wedbush rechnet mit Microsoft als neues Clubmitglied

Wedbush-Analyst Daniel Ives hat bereits das potenzielle zweite Clubmitglied ausgemacht und rechnet damit, dass auch Microsoft bald einen Börsenwert von drei Billionen US-Dollar erreichen könnte. Der Analyst geht davon aus, dass dies schon Anfang kommenden Jahres passieren könnte und hat seine bullische Bewertung für den Techkonzern vor diesem Hintergrund bekräftigt: Die Microsoft-Aktie wird von Ives und seinem Team weiterhin mit einem "Outperform"-Rating versehen, das Kursziel liegt bei 375 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurswert von 345,24 US-Dollar (Schlusskurs vom 14.07.2023)

KI wird sich schneller monetarisieren lassen

Dabei verwies der Wedbush-Analyst insbesondere auf den Marktbereich der künstlichen Intelligenz, in dem Microsoft stark positioniert ist. Die Auswirkungen von KI auf die Branche seien riesig und ließen Microsoft eine schnelle Expansion und Wertsteigerung erreichen, so der Experte in einer Kundennotiz, aus der MarketWatch zitiert.

Besonderes Augenmerk legt Ives auf die Beteiligung von Microsoft an dem Hersteller von ChatGPT, der KI-Firma OpenAI. Eine Monetarisierung von ChatGPT und anderen KI-Tools könne dafür sorgen, dass die Microsoft-Aktie um 40 bis 50 US-Dollar zulegen könnte, zeigt sich der Experte überzeugt.

Ein Hinweisgeber dafür sei die Prognose des Chipherstellers NVIDIA - der Halbleiterhersteller hatte bei der Vorlage seiner Erstquartalsbilanz eine überraschend optimistische Umsatzschätzung für das laufende Quartal abgegeben und dabei insbesondere auf KI als Geschäftstreiber verwiesen. "Wir glauben, dass NVIDIAs 'umwerfender Ausblick', […] ein direktes KI-Barometer für Redmond [Standort der Unternehmenszentrale von Microsoft, Anm. d. Red.], ist, da unsere letzten Überprüfungen im Juni-Quartal erneut bestätigen, dass die Monetarisierungsmöglichkeit für MSFT viel früher eintritt als der Markt in diesem Bereich erwartet hatte", schrieb Ives in einer Notiz.

Auch Microsofts Cloud-Geschäft Azure hebt Ives in diesem Zusammenhang hervor: "Wir schätzen, dass für jede 100 US-Dollar, die Azure in die Cloud in den letzten Jahren mit MSFT ausgegeben hat, zusätzliche 35 bis 40 US-Dollar an KI-Ausgaben angefallen sind, die jetzt zur Verfügung stehen".

Ob Microsoft tatsächlich bereits zum Jahresstart 2024 in den exklusiven 3-Billionen-US-Dollar-Club aufsteigen kann, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.net