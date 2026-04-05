eXmotion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Auf der Umsatzseite hat eXmotion im vergangenen Quartal 348,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eXmotion 333,4 Millionen JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

eXmotion präsentierte am 03.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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