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eXmotion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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eXmotion Co.,Ltd. Registered Shs
450.00 JPY 19.00 JPY 4.41 %
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eXmotion präsentierte am 03.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat eXmotion im vergangenen Quartal 348,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eXmotion 333,4 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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