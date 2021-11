ExOne X1 25Pro von Schunk zur Fertigung von Binder-Jet-3D gedruckten Metallteilen als ein Service erworben

The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweite Marktführer für industrielle 3D-Drucker für Sand und Metall, welcher die Binder-Jetting-Technologie verwendet, gab heute bekannt, dass die Schunk Group, ein internationales Technologieunternehmen, das Produkte aus High-Tech-Materialien, einschließlich gesinterten Metallen, fertigt, ein großes X1 25Pro Binder-Jetting-System für Metall erworben hat.

The Schunk Group has purchased an X1 25Pro® for the serial production of binder jet 3D printed metal parts as a service to the automotive, aerospace, medical and other industries. The printer will be installed at the Schunk Sinter Metals location in Thale, Germany, and will start by printing 316L stainless steel. (Photo: Business Wire)