DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,07 -0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.387 +0,8%Euro 1,1589 +0,1%Öl 90,6 +1,4%Gold 4.442 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Expansion

Eni-Aktie im Fokus: Konzern übernimmt die Hälfte an Offshore-Explorationsblock in Uruguay

Eni-Aktie im Fokus: Konzern übernimmt die Hälfte an Offshore-Explorationsblock in Uruguay

Eni steigt in das Offshore-Energiegeschäft in Uruguay ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
23.06 EUR 0.28 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote
8,120.00 USD 55.00 USD 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie der italienische Ölkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung zum Erwerb von 50 Prozent am Offshore-Explorationsblock OFF-5 in Uruguay mit dem argentinischen Unternehmen Miwen sowie Uruguays nationaler Ölgesellschaft Ancap unterzeichnet. Damit will der Konzern seine Präsenz in dem Land ausbauen. Miwen halte die restlichen 50 Prozent. Der Block OFF-5 befinde sich in seiner ersten Explorationsphase, und es liefen Studien, um das Kohlenwasserstoffpotenzial des Gebiets zu erschließen.

Werbung

Miwen ist die Tochtergesellschaft von YPF, einem Energieunternehmen mehrheitlich im Besitz der argentinischen Regierung.

Das Unternehmen hat keine finanziellen Details bekannt gegeben.

DJG/DJN/uxd/hab

Von Najat Kantouar

DOW JONES

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, StockStudio / Shutterstock.com

Aktuelle Eni Aktie News

Werbung

Eni Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.