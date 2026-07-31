Eni-Aktie in Grün: Konzern übernimmt die Hälfte an Offshore-Explorationsblock in Uruguay
Eni steigt in das Offshore-Energiegeschäft in Uruguay ein.
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Wie der italienische Ölkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung zum Erwerb von 50 Prozent am Offshore-Explorationsblock OFF-5 in Uruguay mit dem argentinischen Unternehmen Miwen sowie Uruguays nationaler Ölgesellschaft Ancap unterzeichnet. Damit will der Konzern seine Präsenz in dem Land ausbauen. Miwen halte die restlichen 50 Prozent. Der Block OFF-5 befinde sich in seiner ersten Explorationsphase, und es liefen Studien, um das Kohlenwasserstoffpotenzial des Gebiets zu erschließen.
Miwen ist die Tochtergesellschaft von YPF, einem Energieunternehmen mehrheitlich im Besitz der argentinischen Regierung.
Das Unternehmen hat keine finanziellen Details bekannt gegeben.
Anleger reagieren euphorisch auf die Neuigkeiten und schicken die Eni-Aktie in Mailand zeitweise um 1,92 Prozent nach oben auf 23,22 Euro.
DJG/DJN/uxd/hab
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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|Datum
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|25.08.26
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|20.08.26
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|30.07.26
|Eni Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.