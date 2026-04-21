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Expansion geplant

Nach positiven Studienergebnissen: Novo Nordisk plant Ozempic-Zulassung bei Kindern und Jugendlichen - Aktie im Plus

23.04.26 13:07 Uhr
Ozempic vor nächstem Schritt: Novo Nordisk plant Zulassung bei Jugendlichen - Aktie fester | finanzen.net

Novo Nordisk will Ozempic und Rybelsus nach starken Studiendaten künftig auch für Kinder und Jugendliche zulassen. Der Pharmakonzern setzt damit auf neue Patientengruppen.

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Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will nach positiven Studienergebnissen eine Zulassung wichtiger Diabetes-Präparate auch für Kinder und Jugendliche beantragen. Die entsprechenden Unterlagen für die Indikationserweiterung der Ozempic-Tablette und beim Medikament Rybelsus bei Diabetes Typ 2 sollen in der zweiten Jahreshälfte in den USA und der EU eingereicht werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bagsvaerd mit.

Grundlage seien die Ergebnisse einer fortgeschrittenen Studie der Phase 3 mit dem Wirkstoff Semaglutid. Dieser ist Grundlage beider Medikamente. In den Tests zeigte sich, dass der über den Mund eingenommene Wirkstoff bei 10- bis 17-Jährigen nach 26 Wochen im Vergleich zu einem Placebo zu einer statistisch signifikanten stärkeren Senkung eines Blutzuckerwerts (HbA1c) führte. Auch war das Mittel gut verträglich. Laut Novo Nordisk wurde damit erstmals ein orales, auf dem Darmhormon GLP-1 basierendes Medikament auch bei Jüngeren getestet, für die bisher nur begrenzt Therapien zur Verfügung stünden.

Der Markt für Diabetes- und Adipositasmedikamente boomt derzeit, doch der frühere Marktführer Novo Nordisk war zuletzt zunehmend ins Hintertreffen gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly geraten. Branchenbeobachter sehen daher in Innovationen wie Tablettenlösungen und der Erschließung neuer Patientengruppen wichtige Wettbewerbsfaktoren.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert am Donnerstag im Heimathandel zeitweise 0,72 Prozent höher bei 250,80 DKK.

/tav/nas/stk

BAGSVAERD (dpa-AFX)

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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