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Expansion

HOCHTIEF-Aktie im Minus: Konzern kauft deutsches Freileitungsbauunternehmen Autmatec

HOCHTIEF-Aktie im Minus: Konzern kauft deutsches Freileitungsbauunternehmen Autmatec

HOCHTIEF übernimmt mit Autmatec einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungen und stärkt damit sein Geschäft mit Energieinfrastruktur.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
417.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
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HOCHTIEF verstärkt sich im wachsenden Geschäft mit Energieinfrastruktur. Der Essener Baukonzern erwirbt Autmatec, einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungsinfrastruktur mit Sitz in Walldorf, wie er jetzt mitteilte. Mit rund 80 Mitarbeitern wurde zuletzt ein Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht genannt.

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HOCHTIEF bekomme durch den Kauf von Autmatec unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europas, heißt es in der Mitteilung.

Via XETRA steht die HOCHTIEF-Aktie am Dienstag stellenweise bei 417,20 Euro, was einem Minus von 0,29 Prozent entspricht.

DJG/rio/apo

DOW JONES

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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