Expansion im Fokus

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bereitet den internationalen Rollout seiner oralen Adipositas-Therapie vor und rückt damit Märkte außerhalb der USA in den Fokus.

• Globale Expansion der oralen Wegovy-Variante zur Erschließung neuer Marktanteile außerhalb des Kernmarktes USA

• Intensivierter Konkurrenzkampf mit Eli Lilly um die Marktführerschaft bei Adipositas-Pillen

• Strategischer Fokus auf Selbstzahler

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Strategiewechsel im Adipositas-Markt: Der Fokus verschiebt sich

Der globale Markt für Adipositas-Therapien steht vor einer Zäsur. Bislang konzentrierte sich das Duopol bestehend aus dem dänischen Marktführer Novo Nordisk und dem US-Konkurrenten Eli Lilly primär auf den nordamerikanischen Markt. Da die USA derzeit mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes mit den lukrativen Abnehmpräparaten generieren, verschärft sich dort der Verdrängungswettbewerb. Novo Nordisk plant nun eine fundamentale Internationalisierungsstrategie für seine orale Wegovy-Pille, um die Abhängigkeit vom US-Geschäft zu reduzieren. Wie Emil Kongshøj Larsen, Executive Vice President für International Operations bei Novo Nordisk, in einem Interview mit dem Wirtschaftssender CNBC konstatierte, werde das Unternehmen beim weltweiten Marktstart keine Kompromisse eingehen und vollständig auf Angriff setzen, sobald die Zulassungen vorliegen. Diese aggressive Expansion markiert die nächste Phase im globalen Ringen um Marktanteile im Bereich der GLP-1-Rezeptoragonisten.

Telemedizin als Katalysator für europäische Märkte

Bei der Auswahl der ersten Zielmärkte außerhalb der USA agiert das Management von Novo Nordisk strikt potenzialorientiert. Analysten identifizieren vor allem das Vereinigte Königreich, Deutschland und den Heimatmarkt Dänemark als die wahrscheinlichsten Regionen für die Erstwährungs-Launches im weiteren Jahresverlauf. Eine zentrale Rolle bei der Markterschließung soll dabei digitalen Vertriebsmodellen zukommen. Emil Kongshøj Larsen hob im Gespräch mit CNBC hervor, dass insbesondere Kooperationen mit Telemedizin-Anbietern den Zugang für Patienten erheblich erleichtern. Am Beispiel Deutschlands verdeutlichte der Manager, dass der Markt dort über einen längeren Zeitraum stagnierte, bevor der Durchbruch der Telemedizin den Betroffenen plötzlich einen komfortablen und geschätzten Zugang zu den Adipositas-Behandlungen eröffnete. Diese digitalen Kanäle könnten strukturelle Defizite in der klassischen Arztversorgung ausgleichen und die Adoptionsrate der neuen Tablettenform signifikant beschleunigen.

Wegovy-Pille gegen Foundayo: Das Duell der oralen Therapeutika

Der Wettlauf zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly verlagert sich damit zunehmend von der injizierbaren Spritze auf die tägliche Tabletteneinnahme. Novo Nordisk konnte sich mit der US-Zulassung der Wegovy-Pille im Januar einen frühen Startvorteil sichern und verzeichnete seither über zwei Millionen Verschreibungen. Eli Lilly konterte im April mit der US-Markteinführung seines eigenen Präparats Foundayo, das laut IQVIA-Daten in der Frühphase jedoch deutlich geringere Verordnungszahlen aufweist. Eli Lilly-CEO David Ricks dämpfte die Erwartungen gegenüber CNBC und erklärte, dass die Etablierung von Foundayo als Marke "einige Zeit in Anspruch nehmen" werde. Während das Lilly-Präparat auf einem neuen Molekül basiert, das unabhängig von Mahlzeiten eingenommen werden kann, punktet die Wegovy-Pille in klinischen Vergleichen mit einer Effizienz, die der von injizierbaren Therapien gleicht. Laut Barclays-Analystin Emily Field adressieren beide Produkte unterschiedliche Segmente: Das dänische Produkt fungiere als hochwirksame Tabletten-Alternative, während Foundayo eher als Einstiegspräparat wahrgenommen werden dürfte.

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Finanzieller Gegenwind und das Umsatzpotenzial der Selbstzahler

Trotz der starken Volumen-Umsätze im Adipositas-Segment notiert das operative Geschäft von Novo Nordisk in einer Übergangsphase. Das Unternehmen passte seine Prognose für das Gesamtjahr zwar leicht nach oben an, stellt jedoch für 2026 weiterhin einen Rückgang der bereinigten Umsätze und Betriebsgewinne zwischen 4 Prozent und 12 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse in Aussicht. Als primäre Belastungsfaktoren gelten erodierende Nettopreise in den USA sowie das Aufkommen von Generika in Schwellenländern. Umso wichtiger wird das internationale Geschäft, das im ersten Quartal bereits um 6 Prozent zulegte. Dabei setzt Novo Nordisk primär auf den Cash-Markt. Selbst in sozialisierten Gesundheitssystemen wie dem dänischen finanzieren laut Larsen derzeit 99 Prozent der Adipositas-Patienten ihre Medikation aus eigener Tasche. Dass staatliche Budgets die Kosten nicht übernehmen, beeinträchtigt die Expansionsstrategie nach Konzernangaben kaum. Dennoch warnte Larsen vor den langfristigen Folgen restriktiver europäischer Erstattungssysteme, da klinische Studien und Investitionen andernfalls weiter in die USA oder nach China abwandern könnten.

Aktienreaktion: Novo Nordisk-Aktie unter Verkaufsdruck

Novo Nordisk-Aktionäre müssen zum Wochenauftakt Verluste hinnehmen. Im Handel an der Heimatbörse in Kopenhagen gerät der Pharmatitel in den Abverkauf. Die Aktie von Novo Nordisk verliert am Montag zeitweise 3,09 Prozent an Wert auf 289,95 DKK. Marktteilnehmer begründeten die Schwächephase mit Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholungswelle sowie anhaltenden Sorgen bezüglich der Margenkompression im US-Geschäft. Das Papier notiert damit weiterhin in einer charttechnischen Konsolidierungszone weit unterhalb der Höchststände vergangener Jahre.

Fazit für Anleger

Für Investoren stellt die forcierte Internationalisierung von Novo Nordisk ein zweischneidiges Schwert dar. Einerseits könnte die globale Markteinführung der Wegovy-Pille erhebliche Umsatzpotenziale erschließen und die Marktführerschaft des Konzerns im Adipositas-Sektor untermauern. Insbesondere die hohe Bereitschaft internationaler Patienten, die Behandlungskosten privat zu tragen, dürfte die Abhängigkeit von staatlichen US-Preisanpassungen abmildern. Andererseits sollten Anleger die anziehende Konkurrenz durch Eli Lillys Foundayo sowie die prognostizierten Ergebnisrückgänge im laufenden Turnus nicht aus den Augen verlieren. Die erhöhten R&D- und Vertriebsaufwendungen für den globalen Rollout könnten die operativen Margen kurzfristig weiter belasten. Die Aktie dürfte daher vorerst anfällig für Volatilität bleiben, bis sich verlässliche Daten zur internationalen Marktpenetration abseits des US-Marktes herauskristallisieren.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net