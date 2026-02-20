DAX25.093 +0,4%Est506.158 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +5,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.237 +3,4%Euro1,1784 +0,1%Öl71,32 +0,2%Gold5.189 +0,9%
Profil
Expansion

Novartis-Aktie etwas tiefer: Neuer Standort für Radioliganden-Therapie entsteht in den USA

25.02.26 14:32 Uhr
Novartis expandiert: Neuer US-Standort für Radioliganden | finanzen.net

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat den Bau eines weiteren Standortes für Radioligandentherapie (RLT) in den USA angekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
129,28 CHF -0,32 CHF -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die knapp 4.300 Quadratmeter große Anlage wird in Denton im Bundesstaat Texas errichtet und ist das fünfte RLT-Werk von Novartis in den USA. Der Bau erfolgt im Rahmen der im April 2025 angekündigten Investition des Konzerns in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA, wie Novartis mitteilte. Der Baubeginn ist für dieses Jahr geplant, die vollständige Inbetriebnahme des Standorts wird für das Jahr 2028 erwartet.

Die Radioligandentherapie habe das Potenzial, die Krebsbehandlung zu revolutionieren, sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan laut der Mitteilung. Der Konzern untersucht die Anwendung von RLT bei verschiedenen Krebsarten und in unterschiedlichen Umgebungen, unter anderem bei Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Hirntumore, Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Das RLT-Produktionsnetzwerks von Novartis in den USA umfasst die bereits bestehenden Standorte in New Jersey, Indiana und Kalifornien sowie ein Anfang Januar angekündigtes Werk in Florida.

Im SIX-Handel notiert die Novartis-Aktie zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 129.16 Franken.

DOW JONES

