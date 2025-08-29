Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Expedia-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 211,19 USD.

Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 211,19 USD abwärts. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,79 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 210,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.440 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 216,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer