Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit roten Vorzeichen

02.09.25 16:09 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 211,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
181,10 EUR 0,08 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 211,19 USD abwärts. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,79 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 210,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.440 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 216,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

