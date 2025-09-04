DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Expedia im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Freitagabend tiefer

05.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Freitagabend tiefer

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 212,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
182,94 EUR 0,22 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 212,49 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 211,53 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 215,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 136.556 Expedia-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2025 auf bis zu 219,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 126,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,79 Mrd. USD im Vergleich zu 3,56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

