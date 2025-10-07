DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Abend auf rotem Terrain

07.10.25 20:29 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 213,04 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 213,04 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Expedia-Aktie bis auf 211,50 USD. Bei 223,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 251.320 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 12,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 63,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 3,79 Mrd. USD gegenüber 3,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Expedia die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 14,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

