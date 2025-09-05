Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia schiebt sich am Montagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 216,70 USD.
Das Papier von Expedia legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 216,70 USD. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 217,35 USD. Bei 214,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.954 Expedia-Aktien.
Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,06 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,46 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 41,64 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 30.10.2025 gerechnet.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
